Teatro Eliseo messo in vendita per 24 milioni di euro

AgenPress. Il teatro Eliseo è stato messo in vendita per 24 milioni di euro. Giunge così a termine la fallimentare gestione di Barbareschi nel silenzio generale delle istituzioni. Quelle stesse istituzioni che hanno facilitato in tutti i modi l’acquisto della proprietà delle mura e della gestione da parte di Barbareschi concedendo di tutto, perfino finanziamenti di milioni di euro fuori dalle regole del Fondo unico per lo spettacolo.

Di fallimento in fallimento, di chiusura in chiusura, di licenziamenti in licenziamenti, nonostante il sostegno economico del Ministero e della Regione Lazio, si arriva così all’esito inaccettabile – e mai visto nella storia culturale di Roma – della vendita delle mura di una istituzione riconosciuta di “rilevante interesse culturale”, di una istituzione che fa parte del patrimonio stesso della città, non solo per la sua storia teatrale ed artistica ma perché punto di riferimento fondamentale della cultura democratica della capitale.

È vero che questo è un momento tragico di “barbarie culturale”, un momento in cui l’unico parametro di valutazione della vita delle persone è il mercato, ma una barbarie simile da parte delle istituzioni pubbliche che dovrebbero promuovere e garantire la vita culturale di questo paese non si era mai vista.

Chiediamo che Ministero, Regione Lazio e Comune di Roma (tutti e tre in mano a esponenti del Pd), invece di continuare a finanziare bonus, grandi eventi e piattaforme pseudo italiane che fanno solo danno alle sale teatrali e cinematografiche, acquistino le mura del teatro Eliseo (che costano solo tre volte gli 8 milioni promessi dallo Stato a Barbareschi) trasformandolo in teatro pubblico a tutti gli effetti e ne affidino la gestione tramite bandi pubblici e in base a progetti culturali triennali che prevedano, tra l’altro, oltre alla produzione, alla formazione professionale e alla formazione del pubblico, rapporti stabili con il territorio e con l’associazionismo teatrale culturale, rapporti con le scuole, prezzi dei biglietti che consentano l’accesso a tutti alla fruizione degli spettacoli.

E’ quanto dichiara, in una nota, Stefania Brai (Responsabile nazionale cultura Prc/Se)