Teheran. Incontro Putin ed Erdogan con Ebrahim Raisi, presidente Iran

AgenPress – La visita del presidente russo Vladimir Putin in Iran che inizierà martedì ha lo scopo di approfondire i legami con i pesi massimi regionali come parte della sfida di Mosca agli Stati Uniti e all’Europa nel mezzo della sua feroce campagna in Ucraina.

Solo nel suo secondo viaggio all’estero da quando i carri armati russi sono entrati nel suo vicino a febbraio, Putin dovrebbe tenere colloqui con il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sulle questioni urgenti che la regione deve affrontare, compreso il conflitto in Siria e un proposta sostenuta per riprendere le esportazioni di grano ucraino per alleviare la crisi alimentare globale.

Mentre l’Occidente accumula sanzioni contro la Russia e la costosa campagna si trascina, Putin sta cercando di rafforzare i legami con Teheran, un altro obiettivo delle severe sanzioni statunitensi e un potenziale partner militare e commerciale. Nelle ultime settimane, funzionari russi hanno visitato un aeroporto nell’Iran centrale almeno due volte per esaminare i droni dotati di armi di Teheran per un possibile uso in Ucraina, ha affermato la Casa Bianca.

Ma forse l’aspetto più cruciale, Teheran offre a Putin un’opportunità per un incontro ad alto rischio con Erdogan, che ha cercato di aiutare i negoziati su una soluzione pacifica del conflitto Russia-Ucraina, oltre ad aiutare i negoziati per sbloccare il grano ucraino attraverso il Mar Nero .

Anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato a Teheran. I tre leader discuteranno di questioni regionali, in particolare degli ultimi sviluppi in Siria e della lotta al terrorismo, ha riferito IRNA. Nella sua prima visita dopo l’insediamento di Raisi, Erdogan parteciperà anche alla 7/a riunione del Consiglio supremo delle relazioni Iran-Turchia.

L’Iran ospita oggi per la terza volta i colloqui di Astana per la pace in Siria, svolti in videoconferenza nel 2020 a causa della diffusione del coronavirus. I colloqui sono stati avviati nel 2017 su iniziativa dei tre capi di Stato.