Test di accesso a Medicina irregolari. Codacons prepara ricorso collettivo per gli esclusi

AgenPress. Dopo le notizie sulle presunte irregolarità che hanno caratterizzato gli ultimi test di accesso alle facoltà di Medicina, il Codacons annuncia un ricorso collettivo al Tar del Lazio a tutela dei candidati che non hanno superato le prove, e organizza un apposito webinar per aiutare gli studenti a tutelare i propri diritti.

Da più parti si stanno moltiplicando le segnalazioni circa domande errate contenute nei test, violazioni della regola dell’anonimato, uso degli smartphone nel corso delle prove e altre situazioni che rischiano di inficiare i test di ingresso – spiega il Codacons – A tali irregolarità si aggiungono le criticità insite nel numero chiuso, che danneggiano gli studenti e che alimentano i ricorsi da parte degli esclusi.

In tal senso l’associazione sta preparando un apposito ricorso collettivo al Tar al quale potranno partecipare tutti i candidati bocciati ai test di ammissione, che potranno chiedere al tribunale di essere ammessi con riserva alle facoltà di Medicina.

Proprio per venire incontro agli studenti il Codacons ha organizzato per martedì 14 settembre alle ore 11 un webinar dove i legali dell’associazione illustreranno il ricorso collettivo e spiegheranno come attivarsi per tutelare i propri diritti. Webinar al quale parteciperà l’avv. Gino Giuliano e l’avv. Sergio Santoro, già presidente della sesta sezione del Consiglio di Stato.

Per partecipare al webinar è sufficiente iscriversi alla pagina https://attendee.gotowebinar.com/register/3788564543624549646