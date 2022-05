Texas. Biden visita la Robb Elementary School. Propone di raderla al suolo e ricostruirne una nuova

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente Biden ha detto a un legislatore locale durante la sua visita a Uvalde domenica che il governo federale potrebbe fornire risorse per radere al suolo la scuola elementare Robb, dove 19 bambini e due insegnanti sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco all’inizio di questa settimana.

Alla Robb Elementary School, Biden ha visitato un memoriale di 21 croci bianche – una per ciascuna delle vittime uccise – e la first lady Jill Biden ha aggiunto un mazzo di fiori bianchi a quelli già posizionati davanti all’insegna della scuola. La coppia ha poi visto i singoli altari eretti in memoria di ogni studente, la first lady che toccava le foto dei bambini mentre si muovevano lungo la fila.

Dopo aver visitato il memoriale, Biden ha assistito alla messa nella chiesa cattolica del Sacro Cuore, dove sono membri le famiglie di diverse vittime e una delle famiglie era presente.

Parlando direttamente ai bambini della congregazione, l’arcivescovo Gustavo Garcia-Siller ha cercato di lenire le paure dei giovani, alcuni dei quali sembrano coetanei delle vittime.

“Avete visto le notizie, avete assistito alle lacrime dei vostri genitori, amici”, ha detto, incoraggiandoli a non avere paura della vita. “Sei il miglior promemoria per noi che la vita dei più piccoli è importante.”

“Non me ne vado. Ti porterò risorse. Cercheremo di radere al suolo quella scuola, costruirne una nuova’”, ha detto al senatore Roland Gutierrez, che rappresenta Uvalde.

“Non posso dirvi quanti bambini piccoli con cui ho parlato che non vogliono entrare in quell’edificio. Sono solo traumatizzati. Sono solo distrutti”.

Altri luoghi di sparatorie di massa sono stati demoliti negli ultimi anni.

La Sandy Hook Elementary School, dove un uomo armato ha sparato e ucciso 26 persone nel 2012, è stata demolita e sostituita da una nuova scuola da 50 milioni di dollari nella stessa proprietà a Newtown, nel Connecticut.

I funzionari della scuola in Colorado stavano valutando la possibilità di radere al suolo la Columbine High School nel 2019 a causa di un “fascino morboso” che circonda l’edificio in cui sono state uccise 13 persone nel 1999, ma alla fine hanno deciso di non demolirlo.

La congregazione della First Baptist Church di Sutherland Springs, in Texas, che si trova a circa 180 km a est di Uvalde, ha votato l’anno scorso per demolire la vecchia chiesa dove un uomo armato ha aperto il fuoco nel 2017, uccidendo 26 persone, secondo KENS.

Biden ha anche detto a Gutierrez che si è impegnato a portare risorse per la salute mentale alla comunità sulla scia della sparatoria di questa settimana.