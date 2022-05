Texas. I segnali di avvertimento della tragedia nella scuola c’erano già sui social

- Advertisement -

AgenPress – I segnali di avvertimento erano lì per chiunque potesse inciampare, giorni prima che l’uomo armato di 18 anni entrasse in una scuola elementare del Texas e massacrasse 19 bambini e due insegnanti .

In memoria delle vittime sono state poste delle croci con i loro nomi fuori dalla Robb Elementary School di Uvalde.

C’era la foto di Instagram di una mano che reggeva una rivista di armi, un profilo TikTok che avvertiva “I bambini hanno paura” e l’immagine di due fucili semiautomatici in stile AR visualizzati su un tappeto, appuntati in cima all’Instagram dell’assassino profilo.

I tiratori lasciano tracce digitali che suggeriscono cosa accadrà molto prima di premere effettivamente il grilletto.

“Quando qualcuno inizia a pubblicare foto di pistole che ha iniziato ad acquistare, sta annunciando al mondo che stanno cambiando chi sono”, ha detto Katherine Schweit, un’agente dell’FBI in pensione che ha guidato il programma di sparatorie attivi dell’agenzia. “È assolutamente un grido di aiuto. È una presa in giro: mi prendi?”

I post premonitori, tuttavia, si perdono spesso in una griglia infinita di foto di Instagram che presentano fucili semiautomatici, pistole e munizioni. C’è persino un hashtag popolare dedicato a incoraggiare gli utenti di Instagram a caricare foto quotidiane di pistole con oltre 2 milioni di post allegati.

Per le forze dell’ordine e le società di social media, individuare la posta di una pistola da un potenziale tiratore di massa è come setacciare le sabbie mobili, ha detto Schweit. Ecco perché dice alle persone di non ignorare quel tipo di post, soprattutto di bambini o giovani adulti.

Ramos, tuttavia, non ha rappresentato una minaccia diretta nei post. Avendo recentemente compiuto 18 anni, gli è stato legalmente permesso di possedere le armi in Texas.

Le sue foto di fucili semiautomatici sono una delle tante su piattaforme come Instagram, Facebook e YouTube dove è comune pubblicare foto o video di pistole e video di addestramento per tiratori sono prevalenti. YouTube vieta agli utenti di pubblicare istruzioni su come convertire le armi da fuoco in automatiche. Ma Meta, la società madre di Instagram e Facebook, non limita le foto o gli hashtag alle armi da fuoco.

Ciò rende difficile per le piattaforme separare le persone che pubblicano foto di armi come parte di un hobby da quelle con intenzioni violente, ha affermato Sara Aniano, ricercatrice di social media e disinformazione, più recentemente alla Monmouth University.

“In un mondo perfetto, ci sarebbe un algoritmo magico in grado di rilevare una foto preoccupante di una pistola su Instagram”, ha detto Aniano. “Per molte ragioni, questa è una pendenza scivolosa e impossibile da fare quando ci sono persone come collezionisti di armi e armaioli che non hanno in programma di usare la loro arma con cattive intenzioni”.

Meta ha detto che mercoledì stava lavorando con le forze dell’ordine per indagare sui conti di Ramos. La società ha rifiutato di rispondere alle domande sui rapporti che avrebbe potuto ricevere sugli account di Ramos.