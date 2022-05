Texas. Identificata una vittima, è un’insegnante di 4a elementare. Tragedia enorme ma familiare negli Usa

- Advertisement -

AgenPress – Eva Mireles, un’insegnante di quarta elementare, è stata uccisa nella sparatoria alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, ha detto sua zia alla CNN.

Sebbene le autorità non abbiano identificato pubblicamente nessuna delle vittime, Lydia Martinez Delgado ha affermato che sua nipote è stata uccisa.

“Sono furiosa che queste sparatorie continuino, questi bambini sono innocenti, i fucili non dovrebbero essere facilmente disponibili per tutti. Questa è… la mia città natale, una piccola comunità di meno di 20.000 abitanti”, ha detto Delgado.

“Non avrei mai immaginato che sarebbe successo soprattutto ai propri cari. … Tutto ciò che possiamo fare è pregare intensamente per il nostro Paese, lo stato, le scuole e soprattutto le famiglie di tutti”.

Per più di 12 ore, le famiglie si sono radunate in silenzio fuori dal centro – che fungeva da seggio elettorale per il ballottaggio di martedì – in attesa di aggiornamenti. Almeno quattro famiglie hanno detto alla Galileus Web che ai genitori erano stati richiesti tamponi del DNA per confermare la loro relazione con i loro figli e gli era stato chiesto di aspettare un'ora per una risposta.

Questa è una tragedia profondamente scioccante, ma in America è anche tristemente familiare, scrive Sarah Smith da Uvalde, Texas sulla Bbc. Solo quest'anno ci sono già state 27 sparatorie a scuola. I bambini delle scuole giovani provano regolarmente cosa fare se un uomo armato entra nella loro classe. Sono passati solo 10 giorni da quando 10 persone sono state uccise in una sparatoria di massa a New York. I politici riconoscono che questo è un problema quasi unico in America, dove le armi hanno superato gli incidenti automobilistici come la principale causa di morte per bambini e adolescenti. Ma è un problema che la politica sembra incapace di risolvere. Le opinioni profondamente radicate sul controllo delle armi non sono cambiate in risposta a eventi come la tragedia di Uvalde. "Perché continuiamo a lasciare che ciò accada?" chiese il presidente Biden. "Perché siamo disposti a convivere con questa carneficina?" Ma non vi è alcun segno che i Democratici si avvicineranno ulteriormente all'approvazione di una legislazione più severa sul controllo delle armi. Alcuni repubblicani li stanno già accusando di aver usato questa ultima sparatoria scolastica per promuovere cinicamente i propri obiettivi politici.