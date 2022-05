Texas. Identificato dal padre il corpo della piccola Amerie, 10 anni. “Vola alto con gli angeli lassù”

- Advertisement -

AgenPress – Il padre di uno dei bambini uccisi nella sparatoria a scuola di martedì ha identificato il corpo di sua figlia Amerie, di 10 anni. Angel Garza ha indiviso su Facebook la foto della figlia.

“Grazie a tutti per le preghiere e l’aiuto nel tentativo di trovare la mia bambina. È stata trovata. Il mio piccolo amore ora sta volando in alto con gli angeli in alto. Per favore, non dare un secondo per scontato. Abbraccia la tua famiglia. Dì loro che li ami . Ti amo Amerie jo. Custodisci il tuo fratellino per me”.

