Texas. Il marito di Irma Garcia, insegnante uccisa a scuola, è morto d’infarto per il grande dolore

AgenPress – Irma Garcia, 46 anni, ha insegnato insieme a Eva Mireles, anche lei uccisa a colpi di arma da fuoco dal diciottenne Salvador Ramos nella sparatoria a Uvalde, vicino al confine degli Stati Uniti con il Messico.

Il marito è morto d’infarto oggi. I familiari hanno sottolineato che Joe Garcia “è morto per il dolore”. Joe e Irma erano sposati da 24 anni e avevano quattro figli, il maggiore appena entrato nei Marines, la più piccola alle scuole medie.

“ESTREMAMENTE straziante e vengo con profondo dolore a dire che il marito di mia Tia Irma Joe Garcia è morto a causa del dolore”, ha detto il nipote.

“Sono davvero senza parole su come ci sentiamo tutti, PER FAVORE PREGA PER LA NOSTRA FAMIGLIA, Dio abbi pietà di noi, non è facile”.