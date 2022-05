Texas. Strage scuola. La National Rifle Association difende le armi, è atto di un “criminale solitario e squilibrato”

- Advertisement -

AgenPress – La National Rifle Association (NRA), l’influente gruppo di lobby pro-armi che resiste alle nuove misure di controllo delle armi, ha espresso le condoglianze alle famiglie e alle vittime del massacro della scuola elementare di Uvalde, in Texas, l’ultimo di una serie di sparatorie di massa che i sostenitori del controllo delle armi hanno attribuito a leggi allentate sulle armi da fuoco.

“Le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie e alle vittime coinvolte in questo crimine orribile e malvagio”, ha affermato mercoledì l’NRA nella sua dichiarazione.

- Advertisement -

“A nome dei nostri membri, rendiamo omaggio al coraggio dei funzionari scolastici, dei primi soccorritori e di altri che hanno offerto il loro supporto e servizi”, ha affermato il gruppo.

“Sebbene sia in corso un’indagine e i fatti stiano ancora emergendo, riconosciamo che questo è stato l’atto di un criminale solitario e squilibrato. Mentre ci riuniamo a Houston, rifletteremo su questi eventi, pregheremo per le vittime, riconosceremo i nostri membri patriottici e ci impegniamo a raddoppiare il nostro impegno per rendere sicure le nostre scuole”, ha continuato l’ANR.

L’NRA aggiunge che alla loro conferenza annuale, che si terrà questo fine settimana a Houston, i membri “rifletteranno su questi eventi, pregheranno per le vittime… e si impegnano a raddoppiare il nostro impegno per rendere sicure le scuole”.

- Advertisement -

L’ex presidente Donald Trump dovrebbe partecipare alla convention. Anche il governatore del Texas Greg Abbott e il senatore Ted Cruz del Texas, insieme a numerosi altri eminenti repubblicani, parteciperanno all’evento.

Mercoledì scorso, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer, DNY, ha criticato i senatori repubblicani per non aver contrastato l’NRA votando per le restrizioni sulle armi.

“L’altra parte è fin troppo pronta a inchinarsi in omaggio all’NRA”, ha detto Schumer in un discorso all’aula del Senato.

In un discorso in cui ha spinto per restrizioni più severe sulle armi, il presidente Joe Biden ha affermato che “noi come nazione dobbiamo chiedere: ‘Quando in nome di Dio ci alzeremo alla lobby delle armi?’” Ha ulteriormente criticato l’industria di mercoledì.

″È semplicemente brutto che i produttori di armi abbiano trascorso due decenni a commercializzare in modo aggressivo armi d’assalto che le rendono alcuni dei maggiori profitti”.