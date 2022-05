Tg2, stella a 5 punte simbolo delle BR nell’ascensore della redazione. Indaga la Procura di Roma

- Advertisement -

AgenPress – Una stella a cinque punte, simbolo delle Br, che ieri sera è stata rinvenuta impressa all’interno di un ascensore della redazione del Tg2, a Saxa Rubra. Il Comitato di Redazione del giornale su cui indaga la Digos, “respinge ogni tentativo di minaccia nei confronti della redazione. Il ritorno a tempi bui pervasi dalla violenza non ci sarà: con il lavoro quotidiano le giornaliste e i giornalisti del Tg2 dicono no alla violenza”.

“Si faccia velocemente chiarezza e si individuino gli autori del gesto libertà, autonomia e indipendenza dell’informazione di servizio pubblico non possono essere oggetto di intimidazione”, scrive in una nota l’Usigrai che “chiede all’azienda la massima attenzione su questa vicenda”.

Il Cdr del Tg3 esprime “massima solidarietà a tutti i colleghi del Tg2 per quanto accaduto”. “L’incisione del simbolo delle Brigate rosse nel 2022 all’interno di una redazione – si legge in una nota – non può né deve intimidire il lavoro di nessun giornalista, ma neppure deve essere derubricata a semplice bravata. Confidiamo che l’azienda, supportata dalle autorità preposte, riesca a fare luce al più presto sull’autore di un gesto tanto ignobile”.

