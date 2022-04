Timori per le 500 donne ucraine detenute nelle carceri russe, sottoposte a stupri ed umiliazioni

- Advertisement -

AgenPress – Più di 1.000 civili e più di 700 militari sono detenuti nelle carceri in Russia o da separatisti filo-russi, ha affermato il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk.

In un’emozionante intervista per Reuters, Vereshchuk ha affermato di essere molto preoccupata per le oltre 500 donne tra i civili, che stavano affrontando regolarmente umiliazioni come la rasatura della testa e l’essere costrette a stare in piedi o spogliarsi.

Ha anche detto di essere a conoscenza di casi di stupro.

“Vogliono che abbiamo paura. Vogliono che piangiamo e che siamo vittime. Ma non lo siamo. Le nostre ragazze e donne … ci chiedono di continuare a lottare per la nostra vittoria”, ha aggiunto Vereshchuk.

Ha detto che molti civili sono stati tenuti “insieme a criminali” e che Mosca era pronta solo a scambiare prigionieri militari.

