Tokio. Cambia il codice di abbigliamento nelle scuole pubbliche, dal colore dei capelli alla biancheria

AgenPress – Secondo il codice di abbigliamento del sistema scolastico pubblico di Tokio, tutti gli studenti dovevano tingersi i capelli di nero, alcune acconciature erano vietate e persino la biancheria intima doveva essere di un colore designato.

Ma queste regole, che sono state recentemente esaminate e criticate come obsolete, saranno ora abolite, hanno annunciato questa settimana le autorità cittadine.

Un totale di cinque regole saranno eliminate da quasi 200 scuole pubbliche in tutta la capitale giapponese , comprese le norme sul colore dei capelli e della biancheria intima e il divieto di acconciature a “due blocchi”, che sono lunghe in alto e corte sul retro e sui lati – uno stile attualmente di moda in molti paesi.

Le modifiche alle politiche entreranno in vigore all’inizio del nuovo anno accademico, il 1° aprile. La mossa è arrivata dopo che il consiglio per l’istruzione di Tokyo ha condotto un sondaggio lo scorso anno in cui ha chiesto a scuole, studenti e genitori le loro opinioni sulle politiche.

Tokyo non è l’unica città giapponese con un codice di abbigliamento rigoroso: regole simili sono in vigore in tutto il paese, con molte scuole che richiedono agli studenti di indossare scarpe e calzini di un colore designato.

Secondo il quotidiano giapponese Asahi Shimbun , anche le scuole di Fukuoka, sull’isola di Kyushu, hanno regole che limitano le acconciature degli studenti e dettano sia il colore che il motivo della loro biancheria intima .