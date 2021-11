Tokyo. Italia nona nel medagliere con 39 medaglie. Grande festa nell’ambasciata italiana

- Advertisement -

AgenPress – L’Italia conquista con la lotta la 39/ma medaglia all’Olimpiade di Tokyo e si piazza al nono posto nel medagliere ad una giornata dalla chiusura dei Giochi. La squadra azzurra è già certo di entrare nella top ten dato che la Nuova Zelanda, che si trova undicesima con 7 ori, non è in grado di scavalcare l’Italia.

A guidare la classifica generale è la Cina che ha totalizzato al momento 238 ori, 31 argenti e 18 bronzi per un totale di 87 podi. Seguono gli Stati Uniti con 36 ori 39 argenti e 33 per un totale di 108 podi, unica nazione ad aver superato quota cento.

In terza posizione i padroni di casa del Giappone con 27 ori 12 argenti e 56 bronzi. A seguire la Russia (Roc) con 20-26-23, la Gran Bretagna con 20-21-22 , l’Australia con 17-7-22, la Germania con 10-11-16 e l’Olanda con 10-11-12.

La Francia è decima con 9-12-11. Per numero di medaglie l’Italia (che ha totalizzato 10 ori, 19 argenti e 19 bronzi) si posiziona al settimo posto.

Festa grande questa sera all’Ambasciata d’Italia in Giappone in onore degli azzurri, della delegazione di atleti, dirigenti e accompagnatori, e degli inviati dall’Italia per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

L’ambasciatore Giorgio Starace ha ricevuto in residenza diversi componenti della delegazione italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020, atleti, dirigenti, accompagnatori, e numerosi giornalisti inviati alle Olimpiadi. Presenti alla serata esponenti di primo piano della comunità italiana in Giappone, imprenditori, personalità della cultura e della società giapponese vicini all’Italia. Nel suo discorso di benvenuto, l’ambasciatore Starace ha reso omaggio ai successi degli atleti italiani, che hanno conquistato un numero di medaglie senza precedenti assicurandosi la vittoria nelle gare più prestigiose. Un omaggio particolare, l’ambasciatore Starace lo ha rivolto a Diego Nepi, responsabile di Casa Italia, presente alla serata, per il successo – in tempi di pandemia – del campo base degli atleti e delle delegazioni italiane.