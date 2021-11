Tokyo. Lotta libera. Conyedo conquista la 39ma medaglia. Siamo a 10 ori, 10 argenti e 19 bronzi

- Advertisement -

AgenPress – Abraham Conyedo conquista la medaglia di bronzo nella categoria 97kg, portando il totale dei podi azzurri a 39. L’Italia quindi frantuma il record assoluto di medaglie conquistate: meglio di Los Angeles 1932 e Roma 1960, quando eravamo arrivati a 36. Al momento siamo a 10 ori, 10 argenti e 19 bronzi, ma mancano ancora alcune gare (poche) che possono permetterci di toccare la cifra tonda e rendere Tokyo 2020 ancora più da record.

“Questa medaglia significa tutto per me, è la mia vita, ciò per cui ho lavorato negli ultimi cinque anni. La prima dedica che voglio fare è per il mio allenatore, che per me è come un padre”, ha detto l’azzurro originario di Cuba Abraham Conyedo Ruano dopo aver conquistato il bronzo, 39/a medaglia dell’Italia a Tokyo 2020, nella lotta libera categoria 97 kg. “Il mio avversario, il turco Karadeniz – dice ancora -, lo avevo già affrontato e per batterlo ho dovuto cambiare strategia e fare un lavoro molto intenso. Alla fine ha vinto chi lo desiderava di più”.

