Torinese. Uccide la moglie e si suicida. Trovato morto anche il cane. Soffriva di depressione

AgenPress – A trovare i cadaveri di padre e madre il figlio, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con loro. I carabinieri hanno trovato morto anche il cane della coppia, un golden retriever.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un pensionato di 70 anni che sembra soffrisse di depressione, ha ucciso la moglie, di due anni più anziana, e poi si è suicidato.

La coppia è stata trovata morta al piano terra in una villetta di via San Grato a Castiglione torinese. Al piano di sopra vive il fratello, che non ha sentito nulla. L’arma utilizzata sarebbe una pistola di piccolo calibro.

Si ipotizza che ci fossero problemi di depressione dietro l’omicidio-suicidio, è quanto stanno cercando di accertare i carabinieri del Comando provinciale di Torino.