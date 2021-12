Torino. Incendio in un palazzo in piazza Carlo Felice. Non ci sono feriti

- Advertisement -

AgenPress – Un grosso incendio è scoppiato questa mattina nel centro di Torino tra via Lagrange e piazza Carlo Felice. Le fiamme si sono sviluppate nelle mansarde di un palazzo. Le cause sono ancora da accertare, Sul posto varie squadre dei vigili del fuoco con autoscala mentre la colonna di fumo nero è visibile da varie zone della città.

Il palazzo e i negozi su piazza Carlo Felice e via Lagrange, sono stati evacuati.Al momento non risultato feriti. Una donna, proprietaria di un alloggio nell’edificio in fiamme, è stata soccorsa dai sanitari del 118 in quanto ha avuto un malore quando ha visto il fumo.

- Advertisement -

Nell’edificio, restaurato da pochi anni, erano in corso lavori al tetto. Una donna ha accusato un malore dopo aver visto andare in fiamme il palazzo in cui vive, nel cuore della città. I residenti sono stati tutti evacuati. Alcuni di loro, in lacrime, osservano le operazioni dei vigili del fuoco da piazza Lagrange. Sul posto varie squadre dei vigili del fuoco con autoscala mentre la colonna di fumo nero è visibile da varie zone della città. Non ci sarebbero al momento feriti.