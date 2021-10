Torino. Maxi rave party, 4mila giovani in capannone abbandonato. Feriti tre poliziotti

AgenPress – Sono migliaia i giovani che ieri sera, rispondendo all’appello lanciato dagli organizzatori su Telegram, hanno raggiunto un edificio nell’area industriale (ex Fiat) abbandonata tra Borgaretto e Nichelino. Persone e mezzi che hanno causato non pochi disagi alla circolazione, costringendo i carabinieri, intervenuti con pattuglie anche dalle province limitrofe, a bloccare le strade della zona.

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, ha evitato l’arrivo di almeno altre 10mila persone. Due agenti sono rimasti feriti negli scontri.

“La situazione è complessa, ma è ben gestita e sotto controllo”, ha detto il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo dopo il sopralluogo nella zona tra il suo Comune e Borgaretto. “Attualmente stimiamo che ci siano circa quattromila persone all’interno di un capannone abbandonato – spiega Tolardo – ci sono molti mezzi parcheggiati lungo la strada, ma si sta gestendo con le forze dell’ordine e la Croce Rossa il deflusso”.

“Purtroppo queste iniziative sono imprevedibili”, aggiunge il sindaco di Nichelino, visto che chi organizza i rave usa dei canali di comunicazione criptati evitando fino all’ultimo di svelare dove si tiene la festa.

“Questa notte ci sono state delle difficoltà, con la tangenziale che è stata bloccata, ma ora la viabilità è tornata regolare”, aggiunge Tolardo, che ringrazia le forze dell’ordine per il tempestivo intervento con cui sono riusciti a mandare indietro numerosi altri veicoli con a bordo giovani che volevano raggiungere il capannone.

“Molte persone sono arrivate anche dall’estero oltre che dal Nord Italia”. Prima del sopralluogo, con il prefetto di Torino, Claudio Palomba, il comandante provinciale dei carabinieri di Torino, generale Claudio Lunardo, il questore Vincenzo Ciarambino e i vertici dei vigili del fuoco e della Croce Rossa, si è svolto un tavolo per la sicurezza. Eugenio Bravo, segretario generale del sindacato di polizia Siulp Torino, denuncia tensioni tra i partecipanti al party e la polizia: due gli agenti feriti.

Il “party” sarebbe stato organizzato per festeggiare i 15 anni di attività di un noto sound system torinese, come vengono chiamati i gruppi che creano musica tecno. Per questa occasione, e per rinnovare il legame tra i raver italiani e quelli d’Oltralpe, migliaia di giovani hanno risposto al tam tam su Telegram.

Chi si sta allontanando dal rave illegale viene identificato, mentre la polizia stradale sta procedendo a sanzionare e rimuovere i mezzi parcheggiati – tra cui numerosi camper – e che hanno violato il codice stradale. Il servizio di ordine pubblico è diretto dai funzionari della Questura di Torino. Sul posto anche gli uomini della Digos, della Polizia Scientifica e quelli dei Reparti Mobili.

Eugenio Bravo, segretario generale del sindacato di polizia Siulp Torino, che parla di tre poliziotti feriti, uno alla testa, colpito da una pietra durante “una sassaiola contro le forze dell’ordine”, gli altri due “nel tentativo di essere investiti da un camion di questi individui che male tollerano la presenza delle forze dell’ordine”.

“Le forze dell’ordine sono all’esasperazione, doppi e triple turni giornalieri di servizio per contenere la presenza di questi soggetti che se ne infischiano altamente della presenza dello Stato e delle sue autorità, ma si sentono liberi di fare e disfare qualunque cosa a loro piacimento e in qualunque posto del nostro bel Paese, che sembra ormai il ventre molle del’Europa per quanto riguarda le frontiere”.

“Nessuno si sogni di addebitare responsabilità alle forze dell’ordine perché le cause ricadano sulle politiche della tolleranza, del buonismo, con i loro messaggi di apertura a chiunque e che vengono interpretati come debolezza.

Leggi poco efficaci e che consentono a soggetti “strafatti” di alcol e droga di devastare i terreni, nell’inevitabile impotenza delle forze dell’ordine”.