Torino. Ucciso in strada un uomo di 55 anni. Fermato un ragazzo. Aggressione per motivi futili

AgenPress – Un uomo di 55 anni è stato ucciso la scorsa notte in strada a Torino nel quartiere Borgo Vittoria. Si chiamava Augusto Bernardi e da un anno risiedeva in un monolocale in via Baracca, a diversi isolati di distanza. I vicini lo descrivono come “una persona gentile che salutava sempre”.

L’uomo sarebbe stata percosso con un corpo contundente verso le 4 del mattino. Sul movente non ci sono ancora indicazioni. L’omicidio è avvenuto in piazza Vittoria all’angolo con via Villar.

Fermato un ragazzo italiano di 20 anni che abita a pochi passi dal luogo del delitto. Anche la vittima viveva nel quartiere. “Ero sul balcone – racconta una residente – e ho visto arrivare una volante della polizia. Un uomo era disteso a terra. C’era un ragazzo che aspettava, apparentemente ferito, che è salito nell’auto senza fare difficoltà”. Secondo le testimonianze delle persone sul posto i due avevano avuto un diverbio.