Tour in Asia di Joe Biden. Arrivato in Corea del Sud. Sul tavolo aumento fornitura chip per computer

AgenPress – Il presidente Joe Biden sta aprendo il suo viaggio in Asia con un focus sulla carenza di chip per computer che ha afflitto l’economia mondiale, visitando un impianto di chip per computer Samsung che servirà da modello per una fabbrica di semiconduttori da 17 miliardi di dollari che la società di elettronica coreana prevede di aprire in Texas.

La visita di venerdì è un cenno a una delle principali priorità nazionali di Biden di aumentare la fornitura di chip per computer. Una carenza di semiconduttori lo scorso anno ha danneggiato la disponibilità di automobili, elettrodomestici da cucina e altri beni, causando una maggiore inflazione in tutto il mondo e paralizzando l’approvazione pubblica di Biden tra gli elettori statunitensi.

Biden affronterà una moltitudine di questioni di politica estera durante una visita di cinque giorni in Corea del Sud e Giappone, ma ha anche creato un itinerario chiaramente inteso a soddisfare anche le preoccupazioni del suo pubblico di casa.

In anteprima del viaggio a bordo dell’Air Force One, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha affermato che l’investimento di Samsung in Texas significherà “posti di lavoro ben retribuiti per gli americani e, cosa molto importante, significherà una maggiore resilienza della catena di approvvigionamento”.

Ad accogliere Biden nello stabilimento in Corea del Sud saranno il nuovo presidente del Paese, Yoon Suk Yeol, e il vicepresidente di Samsung Electronics Lee Jae-yong. Yoon è un nuovo arrivato politico che è diventato presidente, la sua prima carica eletta, poco più di una settimana fa. Ha fatto una campagna per prendere una posizione più dura contro la Corea del Nord e rafforzare l’alleanza di 70 anni con gli Stati Uniti

Parte della carenza di chip per computer è il risultato della forte domanda poiché gran parte del mondo è emersa dalla pandemia di coronavirus. Ma i focolai di coronavirus e altre sfide hanno anche causato la chiusura degli impianti di semiconduttori. Funzionari del governo degli Stati Uniti hanno stimato che la produzione di chip non sarà ai livelli che vorrebbero fino all’inizio del 2023.

Le vendite globali di chip per computer hanno raggiunto i 151,7 miliardi di dollari durante i primi tre mesi di quest’anno, un aumento del 23% rispetto allo stesso periodo del 2021, secondo la Semiconductor Industry Association.

Oltre il 75% della produzione globale di chip proviene dall’Asia. Questa è una possibile vulnerabilità da cui gli Stati Uniti sperano di proteggersi attraverso una maggiore produzione interna e $ 52 miliardi di investimenti governativi nel settore attraverso un disegno di legge in fase di negoziazione al Congresso.