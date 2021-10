Trapani. Un uomo di 45 anni ucciso a coltellate nella notte in pieno centro storico

- Advertisement -

AgenPress – Un uomo è stato ucciso a coltellate la notte scorsa a Trapani. La vittima è Cristian Favara, di 45 anni, con precedenti penali per droga e omicidio colposo, accusa è legata alla morte per overdose di un tossicodipendente. La sostanza stupefacente sarebbe stata ceduta alla vittima proprio da Favara, condannato in primo grado a 7 anni e sei mesi di reclusione.

L’omicidio sarebbe avvenuto nel centro storico della città al culmine di una lite. Sono in corso indagini dei carabinieri. Le indagini dei carabinieri sull’uccisione di Favara, figlio di noti ristoratori trapanesi e anche lui per qualche tempo gestore di un ristorante, sarebbero già sulle tracce dell’assassino.