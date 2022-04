Trasporti, Incondi (Flixbus): «Sul DL Tagliaprezzi ci aspettiamo più coerenza dal governo»

- Advertisement -

AgenPress. «Apprezziamo molto lo sforzo del governo per sostenere il settore trasporti, ma ci aspettiamo un po’ di attenzione in più per chi ha investito in sostenibilità», lo ha detto Andrea Incondi, Country manager di Flixbus Italia durante la puntata di “Largo Chigi”, il format di The Watcher Post diretto da Piero Tatafiore.

«Negli ultimi due anni abbiamo vissuto un periodo difficile, i numeri si stanno riprendendo, ma i livelli del 2019 sono ancora lontani. La guerra ha colpito ulteriormente il nostro mercato, in particolare per il caro carburanti.

- Advertisement -

Nel Dl Tagliaprezzi il governo ha fatto uno sforzo importante riducendo le accise sul gasolio di 25 centesimi per tutti, ma abbiamo visto che alle aziende come la nostra, che avevano fatto un investimento in mezzi meno inquinanti beneficiando di uno sgravio di 21 centesimi al litro sul carburante, tale beneficio è stato tolto. Chiediamo all’esecutivo di intervenire in modo coerente con una più ampia strategia di sostenibilità ambientale», ha concluso Incondi.