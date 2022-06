Trasporti isole, Falcone a Federalberghi: “Regione Sicilia ha fatto la propria parte”

- Advertisement -

AgenPress. «Vorrei tranquillizzare il rappresentante Federalberghi Del Bono, intervenuto solo oggi sull’imminente rincaro dei collegamenti marittimi per le Isole minori pagati dallo Stato.

Il governo Musumeci ha fatto la propria parte, non solo utilizzando ben 20 milioni per stoppare gli aumenti sulle tratte sostenute dalla Regione, ma anche mettendo in campo tutta la propria credibilità per convincere innanzitutto gli armatori convenzionati con lo Stato a ritardare per ben due volte il già stabilito adeguamento dei prezzi, poi limitato a solo il 20 per cento grazie al nostro intervento.



Per altro verso, abbiamo scritto più volte a Roma e interloquito costantemente con il Ministero. Fino a stamane abbiamo inviato un messaggio al ministro Giovannini chiedendo un’immediata convocazione di un tavolo tecnico per assicurare la sostenibilità delle linee ex Siremar.

Purtroppo il governo nazionale continua a fare finta di nulla. Del Bono farebbe bene, dunque, a evitare strumentalizzazioni, indirizzando le sue lamentele verso chi ha diretta competenza sulla materia e ha tutte le condizioni per disporre adeguati provvedimenti. Noi lo sosterremo».

Lo dichiara l’assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Marco Falcone.