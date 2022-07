Trasporto aereo, Baldelli (Comm. Consumatori): Bene Enac. Utenti facciano valere loro diritti

- Advertisement -

AgenPress. “E’ stato importante oggi ascoltare Enac sul tema dei disagi subiti dagli utenti del trasporto aereo, considerato il delicato momento attuale in cui si concentrano le partenze per le vacanze estive.

Abbiamo preso atto dei dati forniti e dell’impegno costante di Enac in questa fase. I passeggeri devono conoscere e far valere i propri diritti garantiti dalle normative in vigore su cancellazioni e ritardi, anche coinvolgendo Enac in caso di diniego immotivato dei ristori”.

Lo afferma Simone Baldelli, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, al termine dell’audizione del presidente Enac, Pierluigi Di Palma.