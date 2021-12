Trattativa Stato-mafia. Pubblicato il dispositivo della sentenza

AgenPress. La Corte di Assise di Palermo ha assolto l’ex senatore Marcello Dell’Utri (“per non avere commesso il fatto“), gli ex generali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni (“perchè il fatto non costituisce reato“), in primo grado erano stati condannati a 12 anni.

Pena ridotta a 27 anni per boss Leoluca Bagarella mentre al medico Antonino Cinà la pena è stata confermata a 12 anni.

“Aspettiamo le motivazioni eleggeremo il dispositivo” è quanto dichiarato dal procuratore generale Giuseppe Fici commentando la valanga di assoluzioni.

La Corte di Assise ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni. (Qui il dispositivo della sentenza) Trattativa_Assise_Appello.pdf