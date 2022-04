Triangolare della solidarietà il 9 aprile a Matera con attori, volontari e benemeriti della Repubblica

AgenPress. Tutto pronto per il triangolare di calcio di solidarietà in programma dalle ore 15,30 sabato 9 maggio presso lo stadio “XXI Settembre – Franco Salerno” di Matera a cui prenderanno parte delle nazionali Attori guidata dal presidente materano Domenico Fortunato, volontari Fidas Basilicata guidata da Pancrazio Toscano e dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana guadata da dai cavalieri Gianluca Insinga e Antonio Montalbano.

Intervista esclusiva al Cavaliere Antonio Montalbano, segretario nazionale ANCRI già presidente della Sezione Territoriale di Matera.

D. Cavaliere Montalbano quale è la motivazione sociale di questa iniziativa

R. La motivazione sociale dell’ANCRI di partecipare a un triangolare di calcio incarna il desiderio di essere di aiuto agli altri. L’obiettivo, infatti, è lanciare una raccolta fondi da destinare in beneficenza per l’acquisto di un’autoemoteca utilizzata dai volontari dell’Associazione dei donatori di sangue Fidas di Matera.

D. Quanto costa il biglietto per assistere alle gare?

R. Il costo del biglietto per assistere alla gara è di 5 euro. E’ un prezzo simbolico per promuovere la partecipazione e il volontariato sociale con la speranza di coinvolgere sempre più persone con l’invito a donare il sangue.

D. Chi sono i protagonisti della Nazionale Italiana Calcio?

R. Sono in tanti i protagonisti della Nazionale Italiana Calcio Attori che scenderanno in campo. Oltre al presidente e al direttore generale della Nazionale Italiana Calcio Attori 1971, Domenico Fortunato e Livio Lozzi, mi piace citare Ninetto Davoli, da anni impegnato con la Nazionale Attori a tornei di beneficenza ed eventi di solidarietà, che ritornerà così nella città dei Sassi nell’anno in cui si celebra il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, suo fondatore, oltre che regista del celebre film “Il Vangelo Secondo Matteo” girato tra i Rioni Sassi nel 1964 e al quale partecipò Ninetto Davoli.

D. Altri attori?

R. Saranno presenti anche Roberto Oliveri (uno dei protagonisti di Gomorra), Maurizio Mattioli, Enrico Loverso, Fabio Fulco, Miguel Gobbo Diaz (protagonista di Nero a metà in onda su Rai 1), Giorgio Cantarini (2 premi Oscar) nel ruolo del bambino nel film “La vita è bella” di Roberto Benigni e nel ruolo del figlio di Russel Crowe nel film “Il gladiatore”.

D. Non ci siamo con i numeri

R. La gara è di beneficenza e la squadra sarà rafforzata da ex giocatori di serie A: hanno già garantito la presenza Christian Manfredini (ex Lazio e Chievo, cresciuto calcisticamente nella Juventus e protagonista con la maglia bianconera a Matera nel torneo internazionale di calcio under 16 Gaetano Scirea) e Zé Maria (ex terzino dell’Inter). Altri attori e calciatori potrebbero aggiungersi alla lista nei prossimi giorni.

D. E la nazionale dell’ANCRI?

R. La squadra dell’ANCRI la sta curando il Cavaliere Gianluca Insinga, Delegato Nazionale per le attività sportive e Presidente dell’ANCRI di Foligno. Interverrà con una rappresentativa di insigniti. Siamo in attesa della conferma della partecipazione – non nella veste di giocatori – anche del Presidente nazionale dell’ANCRI Tommaso Bove, del Vice Presidente Francesco Avena e del prefetto Francesco Tagliente nella veste di delegato alle relazioni istituzionali del sodalizio.