Tunisia. 117 morti e 2.520 nuovi casi in 24 ore. Tasso di positività del 30,58%

AgenPress – La Tunisia ha registrato domenica scorsa (ultimi dati disponibili) 117 decessi provocati dal coronavirus e 2.520 nuovi contagi su 8.240 test eseguiti, con un tasso di positività del 30,58%.

Attualmente i ricoverati negli ospedali tunisini sono 4.856, di cui 681 in rianimazione e 156 in respirazione assistita. Finora la Tunisia ha registrato 548.753 infezioni e 17.644 morti per Covid. La campagna di vaccinazione nazionale, cominciata il 13 marzo scorso, nonostante gli sforzi annunciati dalle autorità, procede a rilento: hanno ricevuto una dose 2.385.176 persone e 802.124 entrambe le dosi, su circa 12 milioni di abitanti. Il ministero della Salute ha annunciato, in occasione dell’Aid el Idha, l’apertura di alcuni centri di vaccinazione a Tunisi per due giornate “open day”.

“Abbiamo deciso di organizzare giornate aperte per la vaccinazione martedì e mercoledì in 29 centri per tutti i residenti con più di 18 anni”, ha annunciato il ministro della Salute Faouzi Mehdi in una conferenza stampa. Questi giorni di vaccinazione coincidono con l’Eid al-Idha, una grande festa musulmana in occasione della quale le famiglie si riuniscono. Verranno somministrati i vaccini Sinopharm e AstraZeneca, quest’ultimo riservato a chi ha più di 45 anni. Di fronte al disastro sanitario nel Paese afflitto da un’impennata dei casi, Tunisi ha ricevuto negli ultimi giorni diverse milioni di dosi di vaccino in dono da numerosi Paesi amici.