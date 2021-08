Turchia. Aereo antincendio russo si schianta al suolo. 8 morti. Putin, premiare i militari caduti

- Advertisement -

AgenPress – L’aereo anfibio antincendio del ministero della Difesa russo si è schiantato durante l’atterraggio in Turchia, con otto persone a bordo, ha detto ai giornalisti sabato il ministero della Difesa.

“Il 14 agosto 2021, intorno alle 15.00 ora di Mosca, un aereo russo Be-200 si è schiantato durante l’atterraggio dopo aver svolto il compito di spegnere gli incendi nella Repubblica di Turchia, vicino alla città di Adana”, ha affermato il ministero.

Il ministero della Difesa ha aggiunto che a bordo dell’aereo c’erano cinque militari russi e tre rappresentanti turchi, che stavano indicando i luoghi degli incendi all’equipaggio.

Una commissione del ministero della Difesa russo è stata inviata sul luogo dell’incidente per stabilire le cause della tragedia.

“Putin ha espresso le sue più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici dei militari russi, nonché alle famiglie e agli amici dei cittadini della Repubblica di Turchia morti nell’incidente aereo Be-200. Il presidente ha incaricato il ministro della Difesa di nominare i militari russi per i premi statali postumi”, ha detto il servizio stampa presidenziale.

L’8 luglio, un aereo anfibio Be-200 dell’aviazione navale russa è stato schierato in Turchia per aiutare a spegnere gli incendi. L’equipaggio era stato addestrato presso il Naval Aviation Combat Employment and Retraining Center a Yeysk (regione di Krasnodar) e aveva esperienza pratica nell’esecuzione di missioni del genere.

Il Be-200 è il più grande aereo anfibio del mondo progettato per estinguere gli incendi, compresi quelli in aree difficili da raggiungere. La sua capacità di caduta d’acqua è di 12 tonnellate d’acqua.