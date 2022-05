Turchia. Da Erdogan il veto a Nato per Finlandia e Svezia, “vivaio di organizzazioni terroriste”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente turco Tayyip Erdogan ha affermato che le delegazioni svedese e finlandese non dovrebbero preoccuparsi di venire in Turchia.

I membri in carica della Nato hanno dichiarato lunedì che avrebbero inviato diplomatici in Turchia per cercare di superare le obiezioni del paese al loro piano di aderire all’alleanza militare.

Ma il presidente Erdogan ha dichiarato che la Turchia non approverà le loro richieste per entrare a far parte della Nato.

La Svezia in particolare, afferma il presidente turco, è “un vivaio di organizzazioni terroriste”, sostenendo che ci sono terroristi all’interno del parlamento.

La Turchia accusa la Svezia e la Finlandia di dare rifugio a persone che dice essere collegate a gruppi che ritiene terroristi, vale a dire il gruppo militante del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e seguaci di Fethullah Gulen, che Ankara accusa di aver orchestrato il tentativo di colpo di stato del 2016 contro il presidente Erdogan e il suo governo.