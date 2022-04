Turchia. Ergastolo per attivista anti Erdogan. Amnesty, “spettacolare parodia della giustizia”

- Advertisement -

AgenPress – Amnesty International ha definito “parodia motivata politicamente” e “tentativo di mettere a tacere voci indipendenti” la condanna all’ergastolo per l’attivista dei diritti umani turco Osman Kavala a causa del suo sostegno alle proteste anti governative del 2013 in Turchia.

“Oggi abbiamo assistito a una parodia della giustizia di spettacolari proporzioni” ha fatto sapere il direttore della Ong Nils Muiznieks in un comunicato che descrive la sentenza come “un colpo per chiunque creda nella giustizia e nell’attivismo a favore dei diritti umani in Turchia e altrove”. Amnesty ha fatto sapere che continuerà a chiedere il rilascio immediato di Kavala e degli altri imputati condannati oggi a 18 anni di reclusione. “La decisione della corte sfugge a qualsiasi logica” ha fatto sapere Muiznieks definendo il verdetto “ingiusto”.