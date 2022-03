Turchia. Lavrov, bombardato l’ospedale pediatrico perché base del battaglione Azov. Ucraina sia neutrale e smilitarizzata

- Advertisement -

AgenPress – “Vogliamo che l’Ucraina sia neutrale”. Lo ha detto il ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov, al termine dell’incontro con il ministro degli esteri ucraino, Dimytro Kuleba ad Antalya. “La Russia vuole un’ Ucraina smilitarizzata, amica e che non vieti l’uso della lingua russa”.

“L’ospedale pediatrico di Mariupol era usato come base del battaglione Azov“, ha poi aggiunto rispondendo ad una domanda sul bombardamento di sull’ospedale, facendo riferimento al reparto militare ucraino estremista.

Lavrov ha ripetuto che “i civili vengono usati come ostaggi” da quelle che ha descritto come “le cosiddette forze di difesa territoriale”. Vengono usati “come scudi umani”.

Alla domanda su come si sta sviluppando la guerra dal punto di vista della Russia, dice, tramite un interprete, che si tratta di una “operazione speciale” e che si sta “procedendo nella pianificazione generale”.

Lavrov accusa l’Occidente di “agire pericolosamente” fornendo armi all’Ucraina, affermando che ciò equivale a una violazione di “tutti i loro cosiddetti principi e valori”.

Alla domanda se la Russia ha in programma di attaccare altri paesi, Lavrov dice di no e ripete la posizione russa secondo cui non ha attaccato l’Ucraina e che “nessuno ci ha ascoltato” sulle preoccupazioni per la sicurezza della Russia.

Afferma che “nuovi fatti” sono stati scoperti nei “territori liberati” – cioè le due regioni controllate dai russi nell’Ucraina orientale – che da mesi erano stati preparati attacchi contro queste aree.

Lavrov ha poi aggiunto che il Pentagono sta usando il territorio ucraino per sviluppare agenti patogeni che potrebbero essere usati per creare armi biologiche – un’affermazione che gli Stati Uniti hanno definito “assurda”.

Gli esperimenti effettuati nei laboratori biologici in Ucraina non erano ‘pacifici’. Lavrov ha aggiunto che la Russia vuole spiegazioni sulle attività biologiche in Ucraina.

Lavrov dice che “non sorprende” che la Casa Bianca lo abbia negato e che l’UE e l’ONU abbiano affermato che non ci sono prove che ciò stia accadendo, perché gli americani lo hanno fatto in “profonda segretezza”.