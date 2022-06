Turchia. Lavrov: “nessuna catastrofe sul grano, meno dell’1% bloccato. Pronti per corridoi sicuri”

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha tenuto colloqui con i funzionari turchi su un piano che potrebbe consentire all’Ucraina di esportare il suo grano attraverso il Mar Nero verso i mercati globali nel mezzo di una crescente crisi alimentare.

L’Ucraina è uno dei maggiori esportatori mondiali di grano, mais e olio di girasole, ma la guerra e il blocco russo dei suoi porti hanno interrotto gran parte di quel flusso, mettendo in pericolo l’approvvigionamento alimentare di molti paesi in via di sviluppo . Molti di quei porti ora sono anche pesantemente minati.

“Siamo pronti a lavorare per mettere in sicurezza l’uscita delle navi dai porti dell’Ucraina, siamo pronti a collaborare con i nostri omologhi turchi su questo”, ha affermato.

Si stima che circa 22 milioni di tonnellate di cereali siano nei silos in Ucraina.

La Turchia è coinvolta negli sforzi per l’istituzione di un meccanismo guidato dalle Nazioni Unite che creerebbe un corridoio sicuro per la spedizione del grano ucraino e per la Russia per esportare cibo e fertilizzanti. La Turchia faciliterebbe e proteggerebbe il trasporto del grano nel Mar Nero, hanno affermato i funzionari turchi.

Un alto funzionario russo ha dichiarato martedì che l’Ucraina ha bisogno di rimuovere le mine marine vicino al suo porto di Odesa sul Mar Nero per consentire la ripresa delle esportazioni di grano.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che l’esercito russo dovrebbe controllare le navi commerciali che prelevano il grano per assicurarsi che non portino armi. Ha aggiunto che dopo che saranno state caricate di grano, la Russia aiuterebbe a scortare le navi in ​​acque internazionali.

Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha dichiarato martedì che i dettagli tecnici sono ancora in fase di elaborazione.

“I nostri sforzi continuano per quanto riguarda la pianificazione tecnica su questioni come come sarà fatto, come saranno sminate, chi lo farà, come sarà stabilito il corridoio e chi scorterà (navi)”, ha detto Akar.

Lavrov è arrivato in Turchia pochi giorni dopo che i membri della NATO Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro avrebbero rifiutato di consentire al suo aereo di volare attraverso il loro spazio aereo per raggiungere la Serbia. L’aereo di Lavrov è stato in grado di volare direttamente in Turchia attraverso il Mar Nero.

Le discussioni di Lavrov nella capitale turca dovrebbero concentrarsi anche sui piani della Turchia di lanciare una nuova offensiva transfrontaliera nel nord della Siria contro la milizia curda siriana che Ankara considera una minaccia alla sicurezza. La Turchia ha bisogno dell’approvazione di Mosca per continuare la sua presenza nel nord della Siria, nonostante le due parti opposte nella guerra civile siriana. Nel 2020, 37 soldati turchi sono stati uccisi in attacchi aerei sostenuti dalla Russia contro i ribelli nell’ultima provincia siriana di Idlib controllata dai ribelli.