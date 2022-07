Turchia. Pacifico (CI), insieme per contrastare Russia e trovare soluzioni più durature nel Mediterraneo

- Advertisement -

AgenPress. “Accolgo con soddisfazione gli accordi firmati dal Governo con la Turchia. Come ho precedentemente auspicato, il dialogo con Ankara è determinante per la stabilità del Mediterraneo in questo delicato momento storico.

La missione, a dieci anni dall’ultimo vertice di Roma, ha l’obiettivo di sbloccare le derrate alimentari e i fertilizzanti bloccati nelle città sul Mar Nero per scongiurare una crisi alimentare globale. Inoltre il rilancio delle relazioni bilaterali consentirà di lavorare insieme per garantire sicurezza energetica a milioni di persone.

Tutti abbiamo degli amici che possono sbagliare, sono certa che il presidente Erdogan grazie al sostegno del nostro Paese sarà in grado di riportare la Turchia sulla strada della democrazia e del Diritto, imprescindibili per proseguire nel processo di annessione al blocco delle 27 Nazioni. Insieme possiamo essere determinanti nel dare slancio al processo di riconciliazione in Libia oltre a costruire una gestione più coordinata dei flussi migratori a beneficio di tutti.

L’invasione russa, ingiustificata e senza precedenti dell’Ucraina, ha stravolto lo scenario geopolitico e riscritto gli equilibri internazionali. L’Italia ha saputo muoversi celermente nel riaffermare la sua collocazione naturale internazionale”.

Lo afferma la senatrice Marinella Pacifico (Coraggio Italia, Gruppo Misto), componente Esteri e segretario del Comitato parlamentare Schengen, Europol ed Immigrazione.