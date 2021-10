Turchia. Polemiche sulla villa extralusso di Erdogan, 300 stanze, 60 mln di euro

- Advertisement -

AgenPress – Una villa extralusso di 300 stanze, che si estende su circa 90mila metri quadrati, con tanto di piscina, parco, e spiaggia con accesso privato al mare, valore 60 mln di euro che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è fatto costruire per le sue vacanze estive a Marmaris, una delle località più esclusive sulla costa egea meridionale della Turchia.

Fortissima l’ondata di indignazione, per diversi motivi: anzitutto per il costo eccessivo in un periodo di difficoltà economiche, le sofferenze della popolazione legate alla pandemia e pesante svalutazione della lira turca dovute alla pandemia, ma anche per la massiccia deforestazione dell’area necessaria per l’ampliamento dell’edificio sorto sul sito che ospitava già la residenza estiva dell’ex presidente Turgut Özal.

Le immagini del “Palazzo d’estate”, come è stato ribattezzato evocando il cosiddetto “Palazzo bianco” che il capo dello Stato si è fatto costruire nella capitale Ankara, sono state diffuse dal quotidiano di opposizione laica Sozcu.Nelle riprese dall’alto della residenza, completata nel 2019, si vede anche una pista per elicotteri.