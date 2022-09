Turchia. Putin usa il gas come arma contro sanzioni. Noi non abbiamo problemi con fornitura

- Advertisement -

AgenPress – “L’Europa affronterà grandi sfide per il gas naturale durante l’inverno ma noi non abbiamo alcun problema”. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un conferenza stampa trasmessa dalla Tv di Stato Trt.

“Le sanzioni contro la Russia hanno spinto” il presidente russo Vladimir “Putin ad agire in questo modo, sta utilizzando ovviamente tutti suoi mezzi e le sue armi, e una delle sue carte più importanti è il gas naturale”, ha detto Erdogan affermando che la Turchia “in questo momento non ha alcun problema riguardo alle forniture di gas naturale”.

“Sosterremo ancora una volta la sovranità e l’integrità territoriale della Bosnia-Herzegovina”, ha aggiunto. Oggi Erdogan si recherà in Bosnia mentre ha in programma successivamente di visitare la Serbia dove incontrerà il presidente Aleksandr Vucic con cui ha intenzione di discutere delle recenti tensioni tra Belgrado e Pristina. La tappa conclusiva del tour balcanico del presidente turco sarà la Croazia, dove la Turchia ha grandi interessi nel settore di “turismo, energia e infrastrutture”.