Turchia, Russia e Ucraina vicine ad un accordo. “Stiamo svolgendo il ruolo di mediatori e facilitatori”

AgenPress – La Turchia ha assicurato che la Russia e l’Ucraina hanno compiuto progressi nei negoziati per porre fine all’invasione sono vicine ad un accordo. “Certo, non è facile arrivare a un’intesa mentre la guerra è in corso, i civili vengono uccisi, ma vorremmo dire che lo slancio negoziale sta progredendo”, ha detto il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu.

“Vediamo che le parti sono vicine a un accordo”, ha aggiunto. Ankara è in contatto con i team dei negoziatori dei due paesi, ha aggiunto il ministro, che non ha voluto dare i dettagli sui colloqui perché, ha puntualizzato, “stiamo svolgendo il ruolo di mediatori e facilitatori”.

