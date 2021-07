Turismo. Onu, impatto Covid supera i 4.000 miliardi

- Advertisement -

AgenPress – L’impatto economico del crollo del turismo dovuto alla pandemia di coronavirus l’anno scorso anno potrebbe superare i 4.000 miliardi di dollari, secondo un rapporto dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) e della Conferenza sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) pubblicato oggi.

“Il turismo è un’ancora di salvezza per milioni di persone. Promuovere la vaccinazione per proteggere le comunità e sostenere il riavvio sicuro del turismo è fondamentale per recuperare posti di lavoro”, ha affermato il segretario generale dell’Unwto Zurab Pololikashvili in una nota.

Lo scoppio della pandemia di coronavirus ha fermato i viaggi aerei internazionali per gran parte dell’anno scorso creando un buco di 2.400 miliardi di dollari nel turismo e nei settori correlati, si sottolinea nel rapporto che prevede una perdita simile quest’anno. a causa di un’iniqua distribuzione dei vaccini anti-Covid-19. Alcuni Paesi infatti hanno vaccinato meno dell’1% della loro popolazione mentre altri hanno superato il 60%. “L’asimmetria delle campagne vaccinali – si legge ancora nel rapporto Onu – amplificherà la botta subita dal turismo nei paesi in via di sviluppo” che hanno già subito i maggiori cali negli arrivi lo scorso anno, stimati tra il 60 e l’80%.