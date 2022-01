Turkmenistan. Secondo il governo in due anni da inizio pandemia nessun caso di covid

- Advertisement -

O almeno, questo è ciò che sostiene il governo autoritario del paese dell’Asia centrale.

Il Turkmenistan, un’ex repubblica sovietica che ospita quasi 6 milioni di persone , è uno degli almeno cinque paesi che non hanno riportato alcun caso di coronavirus, secondo una revisione dei dati raccolti dalla Johns Hopkins University e dall’Organizzazione mondiale della sanità. Tre di queste sono isole isolate nel Pacifico e la quarta è la Corea del Nord, uno stato eremita strettamente controllato.

Il repressivo presidente del Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhamedov, che governa dal 2006, ha respinto le segnalazioni di Covid-19 nel paese come “false” e ha detto alle Nazioni Unite in un discorso martedì che la risposta alla pandemia non dovrebbe essere “politicizzata”.

Ma organizzazioni indipendenti, giornalisti e attivisti al di fuori del Turkmenistan affermano che ci sono prove che il paese sta combattendo una terza ondata che sta travolgendo gli ospedali e uccidendo dozzine di persone e avvertono che il presidente sta minimizzando la minaccia del virus mortale nel tentativo di mantenere in pubblico la sua immagine.

Nel gennaio di quest’anno, il Turkmenistan ha annunciato di aver approvato il vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V per l’uso nel paese. Poi, a giugno, la Banca Mondiale ha accettato di prestare 20 milioni di dollari al governo del Turkmenistan, principalmente per strutture sanitarie e costruzioni, come parte di un programma per “prevenire, rilevare e rispondere alla minaccia rappresentata dal Covid-19”.