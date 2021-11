Tutte le novità del momento in termini di cloud gaming

- Advertisement -

AgenPress. Tra le novità più importanti che vanno sottolineate durante questo 2021 oltre alla sicurezza, troviamo per il settore del gaming le realtà legate al cloud gaming. Non è certo casuale se nell’arco di poco più di due anni colossi come Apple e Google abbiano deciso di puntare e fare investimenti importanti nel settore del cloud gaming. Abbiamo visto emergere Apple Arcade e in misura maggiore Google Stadia, realtà sempre più consolidata e punto fissa per la comunità dei gamers di tutto il mondo.

Le novità per quello che riguarda la realtà di Google Stadia

Tutti nel settore tecnologico conoscono la realtà emergente di Google Stadia. Si tratta di una piattaforma di cloud gaming, sviluppata da Google e rilasciata il 19 novembre 2019, grazie alla quale è possibile giocare in streaming su vari dispositivi. È accessibile esclusivamente tramite internet con una connessione minima consigliata di 10 Mbps. È possibile giocare con mouse e tastiera o controller tramite il browser Google Chrome su qualsiasi PC; con controller compatibili su smartphone Google Pixel 2 o successivi, su alcuni modelli di dispositivi mobili, nonché su tablet con sistema operativo Chrome OS. Oggi Google Stadia include una vasta gamma di prodotti, giochi e servizi esclusivi per i clienti di Google.

Nuovi giochi e nuove funzionalità per chi utilizza Google Stadia Pro

Gli abbonati a Google Stadia Pro ottengono 4 nuovi giochi gratis: elenco di tutti i giochi gratuiti. Google Stadia Pro ha rilasciato 4 giochi gratuiti e i giocatori ne sono sicuramente curiosi.Un certo numero di sviluppatori di giochi è riuscito a rilasciare i propri abbonamenti di gioco dopo aver visto il successo dei servizi Playstation Plus e Xbox Gole. Attualmente, Stadia Pro di Google è uno degli abbonamenti di gioco più di tendenza nella community. Questo dopo che sono riusciti a lanciare una grande varietà di giochi, incluse alcune ultime versioni per i suoi utenti. Attualmente, hanno rilasciato un totale di quattro nuovi giochi per il mese di luglio. Questi giochi gratuiti di Google Stadia sono diventati di tendenza dopo che i giocatori hanno iniziato a cercarli su Internet. Il mondo del web oggi offre la possibilità di scoprire tutte le news inerenti al settore del gioco digitale, come si può vedere anche attraverso i casino online italia i quali fanno parte del circuito virtuoso del gambling digitale e che da diverso tempo propongono nuove soluzioni di gioco e di intrattenimento, specialmente per device mobili come smartphone e tablet di ultima generazione.

Ultimi giochi di Google Stadia aggiunti alla playlist

La playlist di Google Stadia include già alcuni dei titoli più popolari come Destiny 2, F1 2020, Zombie Army 4, Resident Evil 7 biohazard, SniperElite 4, Serious Sam. Il servizio consente anche lo streaming video 4K HDR e il servizio audio 5.1 per i propri utenti. Costa circa 9-10 dollari al mese, che è nella stessa fascia di prezzo utilizzata dai leader del settore. Questa volta, Moonlighter, Street Power Football, Terraria e The DarksideDetective sono i giochi gratuiti di questo mese. Ogni mese vengono scaricati gratuitamente da tre a quattro nuovi giochi per tutti gli Stadia Pro. Per aiutare i giocatori, ecco un elenco di tutti i giochi che sono stati resi gratuiti sulla piattaforma. Non sono state rilasciate altre informazioni sui giochi Google Stadia Pro per agosto 2021. Per questo motivo si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sui social media dell’azienda durante le prossime settimane.

Controller di Google Stadia per avere Google Assistant e funzionalità multipiattaforma

Google Stadia supporta tutte le piattaforme incrociate come telefoni, tablet, PC e laptop. Leggi di più per conoscere il controller e le sue caratteristiche imminenti.Google Stadia è un tentativo, e anche se le prime recensioni sono state un miscuglio, non c’è dubbio che questo segni l’inizio di una nuova era per i giochi. Fondamentalmente, Stadia ti consente di giocare a giochi di fascia alta – AAA – ovunque e in qualsiasi momento senza investire in alcun hardware. Google offre la possibilità di un controller Stadia personalizzato che è totalmente opzionale, ma migliora i giochi in molti modi.

Come funziona il controller di Google Stadia

Una delle caratteristiche principali di questo controller Stadia è il pulsante dedicato di Google Assistant, ma non è stato attivato al momento del lancio. Il pulsante era lì, solo che non ci potevi fare nulla. Tutto questo cambia ora poiché Google sembra lanciare un nuovo aggiornamento che porta il supporto di Google Assistant al controller Stadia.Fino ad ora, l’Assistente Google era inattivo sul controller Stadia. Ma la funzione è ora attiva per cercare un aiuto personalizzato relativo alle funzionalità o alle varie impostazioni. Successivamente, sarai in grado di avviare il gioco con l’aiuto dell’Assistente. Tuttavia, la funzione sarà disponibile solo su Chromecast.