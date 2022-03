Tv ucraina. Scomparsa nostra giornalista Victoria Roshchyna. E’ stata rapita dai servizi russi

- Advertisement -

AgenPress – L’emittente televisiva ucraina sul web Hromadske ha denunciato che una sua giornalista, Victoria Roshchyna, è “tenuta prigioniera” dai servizi russi. “Lavorava sul campo nell’est e nel sud dell’ucraina dall’inizio della guerra, ma dal 12 marzo non riusciamo a contattarla”, si legge sul profilo Twitter della tv.

“In base ad alcune testimonianze, in quel momento la giornalista si trovava a Berdiansk (80 km da Mariupol), temporaneamente occupata. Il 16 marzo abbiamo appreso che il giorno prima, Victoria Roshchyna era stata arrestata dall’FSB russo. Attualmente, non sappiamo dove sia” spiegano dall’emittente, lanciando un appello: “Chiediamo alla comunità ucraina e internazionale di aiutarci a trovare e far rilasciare Victoria Roshchyna”

- Advertisement -