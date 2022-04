Ucraina. 1 mln di ucraini deportati in Russia e maltrattati. Mosca smentisce, hanno tutte le cure

- Advertisement -

AgenPress – La Russia ha deportato a forza finora quasi un milione di cittadini ucraini dai territori militarmente occupati in Ucraina: per l’esattezza 951.000, di cui 174.689 bambini. Lo scrive il sito del giornale ucraino Kyiv Independent, citando il ministero russo della Difesa.

Il difensore civico ucraino per i diritti umani ha accusato la Russia di aver violato il diritto internazionale ospitando prigionieri di guerra ucraini in campi di lavoro destinati ai criminali.

Lyudmila Denisova afferma che due campi nella regione russa di Rostov, vicino al confine con l’Ucraina, sono stati lasciati liberi per fare spazio ai nuovi arrivati.

Afferma che i prigionieri ucraini sono sorvegliati da guardiani delle carceri e tenuti in condizioni molto peggiori di quelle stabilite nelle regole delle Convenzioni di Ginevra per il trattamento delle persone in guerra.

La Russia non ha ancora risposto alle nuove accuse, ma in precedenza ha negato di aver infranto i trattati internazionali durante la sua invasione.

Il ministero della Difesa della Federazione Russa ha annunciato che oltre 951.000 residenti delle regioni dell’Ucraina, delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk sono stati evacuati in Russia dall’inizio dell’operazione speciale militare.

“Nell’ultimo giorno, senza la partecipazione delle autorità ucraine, 16.838 persone sono state evacuate in Russia dalle regioni pericolose dell’Ucraina, delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, di cui 1.402 bambini, in totale, dall’inizio dell’operazione militare speciale – già 951.329 persone, tra cui 174.689 bambini” , – Mikhail Mizintsev, capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa, ha detto in un briefing sabato, spiegando che durante la giornata le autorità russe hanno ricevuto 287 appelli di cittadini ucraini che desideravano trasferirsi in Russia.

In totale, ci sono 2.752.552 persone provenienti da 2.129 insediamenti in Ucraina nel database di coloro che desiderano partire per la Federazione Russa.

“Più di 9,5 mila centri di accoglienza temporanea continuano ad operare negli enti costitutivi della Federazione Russa, che sono completamente attrezzati con le attrezzature necessarie, forniscono luoghi per la ricreazione e pasti caldi. Viene svolto un lavoro individuale con i rifugiati in arrivo, sono fornito di assistenza medica e psicologica qualificata”.