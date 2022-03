Ucraina. 1,3 milioni di persone sono fuggite in Polonia

AgenPress – Almeno 1,33 milioni di persone sono arrivate in Polonia dall’Ucraina da quando la Russia ha iniziato l’invasione militare. Lo ha twittato mercoledì l’ambasciata polacca presso l’Unione europea, citando i dati dell’agenzia della guardia di frontiera del paese.

“Tra questi, il 93% è ucraino, l’1% è polacco e il 6% proviene da altri 100 paesi diversi”, si legge nel post.

