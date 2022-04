Ucraina. 50° giorno di invasione russa. Zelensky, “popolo indistruttibile del paese più coraggioso”

- Advertisement -

AgenPress – L’ultimo discorso del presidente Zelensky alla nazione segna il 50° giorno di guerra e rende omaggio ai difensori dell’Ucraina.

“Popolo indistruttibile del paese più coraggioso”, inizia il suo discorso.

“Abbiamo già resistito 50 giorni. Cinquanta giorni di invasione russa, anche se gli occupanti ce ne hanno dato un massimo di cinque”.

“Questo periodo, questi 50 giorni mi hanno mostrato molti leader mondiali in un modo diverso”, dice, ricordando le sue conversazioni e incontri con molti leader occidentali.

“Ho visto politici comportarsi come se non avessero potere. E ho visto non politici che hanno fatto di più in questi 50 giorni di alcuni statisti che rivendicavano la leadership”, continua.

Non ha menzionato apertamente l’affondamento dell’ammiraglia russa Moskva, ma ha elogiato le truppe ucraine “che hanno dimostrato che le navi russe possono andare… solo fino in fondo”.

“Cinquanta giorni della nostra difesa sono un traguardo”, aggiunge Zelensky.

“Risultato di milioni di ucraini. Tutti coloro che hanno preso la decisione principale nella vita il 24 febbraio: combattere. Essere umani. Non arrendersi. E non tradire”.