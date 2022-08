- Advertisement -

AgenPress – Nella regione di Luhansk, quasi completamente conquistata, i russi stanno preparando i bambini alla guerra.

L’esercito russo non smette di cercare di trovare anelli deboli nella linea di difesa dei difensori ucraini e continua a bombardare le aree popolate.



Solo ieri notte, hanno effettuato 7 attacchi missilistici, 11 volte hanno bombardato le posizioni dell’esercito ucraino con artiglieria a botte e sistemi di razzi a salva, 5 volte hanno cercato di organizzare offensive di carri armati.

Il 21 agosto, cinque massicci attacchi del nemico sono stati respinti, le battaglie continuano in altre sei direzioni.

Inoltre, i russi continuano a ricorrere a metodi di guerra terroristici, effettuando attacchi a strutture civili e infrastrutture critiche.



Solo nell’ultimo giorno, sono stati registrati attacchi aerei vicino a tre insediamenti al confine tra la regione di Luhansk e la regione di Donetsk.

Nel giorno del 225° anniversario della fondazione del villaggio di Novoderkul, nel distretto di Bilovodsk, “30 bambini in età scolare hanno prestato giuramento solenne e sono stati avviati al movimento militare-patriottico “Giovane Guardia”.

Nel frattempo, i residenti di Luhansk riferiscono ripetuti casi di scomparsa di bambini di età compresa tra i 14 ei 18 anni. Sono detenuti fino a quando non viene stabilita la loro identità. La procedura non dura 72 ore, come di consueto, ma fino a quando il bambino non viene prelevato dal padre o dal fratello, che si trovano di fronte a una scelta: se non il bambino, chi andrà al fronte al suo posto?”.