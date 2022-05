Ucraina: Adinolfi (PDF), “Draghi e Biden vogliono guerra a oltranza”

- Advertisement -

“Folli le parole del premier su Russia e Golia”

AgenPress. Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF), è duramente critico con le parole di Mario Draghi che arrivano dagli Stati Uniti:

“La dichiarazione di Draghi secondo cui ‘la Russia non è più Golia, non è un soggetto invincibile’, arrivata dopo i colloqui con Biden, spiega a cosa serve il clamoroso stanziamento (70 miliardi tra Usa, Ue e Nato) in armi all’Ucraina: questi pazzi vogliono la guerra a oltranza per riuscire dove Napoleone e Hitler hanno fallito.

Solo uno è riuscito a far ammainare bandiera al Cremlino: fu San Giovanni Paolo II senza sparare un colpo, abbattendo il totalitarismo sovietico con un ‘non abbiate paura’. Si dia retta ancora all’uomo vestito di bianco: tacciano subito le armi”.