AgenPress – Il quarto round di colloqui tra Kiev e Mosca ha preso il via. Lo riferisce un negoziatore di Kiev e consigliere presidenziale, Mykhailo Podoliak, che ha pubblicato una foto su Twitter dei colloqui in videoconferenza con la delegazione russa e ha definito i negoziati come “difficili”, affermando che le due parti stanno delineando le loro “posizioni specifiche”.