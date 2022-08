Ucraina. Appello di Guterres a Mosca e Kiev, stop attività militari Zaporizhia

- Advertisement -

AgenPress – “Invito le forze militari di Russia e Ucraina a cessare immediatamente tutte le attività militari nelle immediate vicinanze dell’impianto di Zaporizhzhia. Esorto le parti a ritirare dall’impianto tutto il personale e le attrezzature militari e ad astenersi da qualsiasi ulteriore dispiegamento di forze o attrezzature sul sito”. E’ l’appello del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

“La struttura non deve essere utilizzata come parte di alcuna operazione militare – ha aggiunto – Occorre invece un accordo urgente a livello tecnico su un perimetro sicuro di smilitarizzazione per garantire la sicurezza dell’area”.

Guterres ha poi insistito che “dobbiamo essere chiari sul fatto che qualsiasi potenziale danno a Zaporizhzhia o a qualsiasi altro impianto nucleare in Ucraina, o altrove, potrebbe portare a conseguenze catastrofiche non solo per le immediate vicinanze, ma per la regione e oltre. Questo è del tutto inaccettabile”. Nonostante il suo appello al buon senso, il segretario generale si è detto “molto preoccupato” perché invece della riduzione dell’escalation, “negli ultimi giorni sono stati segnalati altri incidenti profondamente preoccupanti che potrebbero, se continuassero, portare al disastro”.