Ucraina. Appello di Zelensky agli ucraini in Crimea, state lontani dai siti russi, vi possono uccidere

AgenPress – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha invitato i residenti della Crimea temporaneamente occupata a non avvicinarsi alle strutture militari della Federazione Russa sullo sfondo delle esplosioni nella penisola.

Lo ha detto il capo dello Stato ucraino durante il suo discorso serale, come riferisce Ukrinform. - Advertisement - “Ogni giorno e ogni notte vediamo nuove notizie di esplosioni nel territorio temporaneamente occupato dagli occupanti. Ora chiedo a tutta la nostra gente in Crimea, in altre regioni del sud del Paese, nelle aree occupate del Donbass e nella regione di Kharkiv per essere molto attenti, per favore, non avvicinatevi alle strutture militari dell’esercito russo ea tutti quei luoghi dove immagazzinano munizioni e attrezzature, dove tengono il loro quartier generale”, ha sottolineato il presidente.

“Meno opportunità hanno gli occupanti di far male e uccidere gli ucraini, prima saremo in grado di porre fine a questa guerra liberando la nostra terra”, ha aggiunto Zelensky nel consueto videomessaggio serale.

“E la fila in questi giorni per lasciare la Crimea verso la Russia dall’altra parte del ponte dimostra che la maggioranza assoluta dei cittadini dello Stato terrorista già capisce o almeno sente che la Crimea non è un posto per loro”.