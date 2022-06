Ucraina. Bachelet, la guerra porterà alla povertà milioni di persone. Raccolta del grano diminuirà della metà

- Advertisement -

AgenPress – Il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha parlato al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra del “scempio e della distruzione” causati dall’invasione russa dell’Ucraina – e dei conseguenti rischi di far precipitare milioni di persone nella povertà in tutto il mondo.

“Dall’ultima volta che ci siamo riuniti, la guerra in Ucraina continua a distruggere la vita di molti… gli orrori inflitti alla popolazione civile lasceranno il loro segno indelebile, anche nelle generazioni a venire”, ha detto lunedì durante il raduno.

- Advertisement -

“Le sue ramificazioni sociali, economiche e politiche si ripercuotono in tutta la regione e a livello globale, senza una fine in vista”, ha continuato, aggiungendo che “la crisi globale di cibo, carburante e finanza ora rischia di far precipitare milioni di persone nell’insicurezza alimentare e nella povertà”.

Secondo il World Food Programme, il numero di persone che vivono con una grave insicurezza alimentare dovrebbe crescere “da 276 milioni all’inizio del 2022, a 323 milioni nel corso dell’anno” – con i più poveri della società che rischiano la maggior parte, ha concluso la Bachelet.

È probabile che il raccolto di grano dell’Ucraina scenda a circa 48,5 milioni di tonnellate quest’anno dagli 86 milioni di tonnellate dell’anno scorso in seguito all’invasione della Russia, ha affermato un alto funzionario del governo.

- Advertisement -

Il primo viceministro dell’agricoltura Taras Vysotskyi ha detto a Reuters che la superficie totale seminata è diminuita del 25% e l’eccedenza esportabile potrebbe essere di 30 milioni di tonnellate, il che significa un’enorme perdita di entrate.

L’Ucraina è un importante produttore mondiale di cereali e semi oleosi, ma le sue esportazioni sono state gravemente colpite dall’invasione russa.

Un blocco russo dei porti ucraini del Mar Nero significa che si stanno compiendo sforzi per esportare su strada, fiume e ferrovia.