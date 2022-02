Ucraina. Biden: il gasdotto Nord Stream 2 “non andrà avanti”. La Russia pagherà un prezzo alto

AgenPress – Il presidente Biden ha annunciato un nuovo round di sanzioni contro la Russia durante le sue osservazioni dalla Casa Bianca sulla crisi ucraina e le ultime azioni annunciate dal presidente russo Vladimir Putin.

Biden ha affermato che il gasdotto Nord Stream 2 “non andrà avanti” come parte delle ultime sanzioni degli Stati Uniti e dei loro alleati.

“A causa delle azioni della Russia, abbiamo collaborato con la Germania per garantire che il Nord Stream 2, come promesso, non andrà avanti. Mentre la Russia contempla la sua prossima mossa, abbiamo preparato anche la nostra prossima mossa. La Russia pagherà un prezzo più alto se continua la sua aggressione, comprese sanzioni aggiuntive”.

Il gasdotto di 750 miglia è stato completato a settembre ma non ha ancora ricevuto la certificazione finale dalle autorità di regolamentazione tedesche. Quando sarà operativo, aumenterebbe le consegne di gas direttamente dalla Russia alla Germania.

La Germania ha dichiarato che ha sospeso la certificazione del gasdotto Nord Stream 2 a seguito delle azioni di Mosca nell’Ucraina orientale lunedì.

Gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Ucraina e diversi paesi dell’UE si sono opposti al gasdotto da quando è stato annunciato nel 2015, avvertendo che il progetto aumenterebbe l’influenza di Mosca in Europa.

Nord Stream 2 potrebbe fornire 55 miliardi di metri cubi di gas all’anno. È più del 50% del consumo annuale della Germania e potrebbe valere fino a 15 miliardi di dollari per Gazprom, la società statale russa che controlla l’oleodotto.