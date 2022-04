Ucraina. Biden: Putin non vincerà mai. 800 mln di $ di aiuti militari, cannoni, droni, artiglieria pesante

- Advertisement -

Agenpress – “Putin non vincerà mai in Ucraina, non riuscirà mai ad occuparla del tutto”. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca, annunciando di aver firmato un altro pacchetto di 800 milioni di dollari di aiuti militari per Kiev contro l’offensiva russa nell’est del Paese. Il pacchetto comprende munizioni, artiglieria pesante, droni, cannoni howitzer che “partirà nelle prossime 24-48 ore” e arriverà nelle mani delle forze ucraine “nel weekend”.

Nella nuova tranche di forniture ci sono 72 cannoni howitzer da 155 mm, un aumento significativo rispetto ai 18 già inviati, 144.000 colpi d’artiglieria e 121 droni Phoenix Ghost.

Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti finanziari all’Ucraina per 500 milioni di dollari. La nuova tranche di aiuti finanziari per 500 milioni di dollari sarà annunciata dal segretario del Tesoro Janet Yellen nel suo incontro a Washington con il premier Denys Shmyhal e il ministro delle Finanze Sergiy Marchenko.

Joe Biden ha detto di aver incontrato il premier ucraino alla Casa Bianca al quale ha parlato dei nuovi aiuti americani all'Ucraina. Denys Shmyhal ha avuto un colloquio anche con altri ministri dell'amministrazione americana.

“Putin non vincerà mai in Ucraina, non riuscirà mai ad occuparla del tutto”, ha detto il presidente americano. Anche la Spagna ha predisposto l’invio all’Ucraina di un carico di armamenti da 200 tonnellate: è quanto annunciato dal premier Pedro Sánchez nel corso della visita odierna a Kiev, dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Lo riportano diversi media. Sánchez ha aggiunto che si tratta del carico “più grande” finora inviato da Madrid all’Ucraina.